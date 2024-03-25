Кулеба пригласил главу МИД Кот-д'Ивуара на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Также глава МИД Украины проинформировал коллегу о предстоящем первом Глобальном саммите мира в Швейцарии и пригласил Кот-д'Ивуар принять в нем участие.

Кроме того, стороны с нетерпением ожидают официальной инаугурации Посольства Украины в столице страны Абиджане.

Республика Кот-д'Ивуар - государство в западной Африке, граничащее на севере с Мали и Буркина-Фасо, на востоке с Ганой, на западе с Либерией и Гвинеей. На юге омывается Гвинейским заливом Атлантического океана.