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Кулеба пригласил главу МИД Кот-д'Ивуара на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Фото: министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Леон Каку Адом (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Кот-д'Ивуара Леоном Каку Адомом. В ходе разговора украинский министр выразил благодарность африканской стране за поддержку Украины, в частности в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кулебы в соцсети Х.

Также глава МИД Украины проинформировал коллегу о предстоящем первом Глобальном саммите мира в Швейцарии и пригласил Кот-д'Ивуар принять в нем участие.

Кроме того, стороны с нетерпением ожидают официальной инаугурации Посольства Украины в столице страны Абиджане.

Республика Кот-д'Ивуар - государство в западной Африке, граничащее на севере с Мали и Буркина-Фасо, на востоке с Ганой, на западе с Либерией и Гвинеей. На юге омывается Гвинейским заливом Атлантического океана.

Глобальный саммит мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, в ходе которого будет обсуждаться предложенная "формула мира". Встреча состоится на уровне глав государств, в ее подготовке задействованы более 80 стран и международных институтов.

Местом проведения саммита правительство Швейцарии выбрало Женеву.

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Дмитрий Кулеба