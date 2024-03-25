Кулеба пригласил главу МИД Кот-д'Ивуара на Глобальный саммит мира в Швейцарии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Кот-д'Ивуара Леоном Каку Адомом. В ходе разговора украинский министр выразил благодарность африканской стране за поддержку Украины, в частности в ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кулебы в соцсети Х.
Также глава МИД Украины проинформировал коллегу о предстоящем первом Глобальном саммите мира в Швейцарии и пригласил Кот-д'Ивуар принять в нем участие.
Кроме того, стороны с нетерпением ожидают официальной инаугурации Посольства Украины в столице страны Абиджане.
Республика Кот-д'Ивуар - государство в западной Африке, граничащее на севере с Мали и Буркина-Фасо, на востоке с Ганой, на западе с Либерией и Гвинеей. На юге омывается Гвинейским заливом Атлантического океана.
Глобальный саммит мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.
В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, в ходе которого будет обсуждаться предложенная "формула мира". Встреча состоится на уровне глав государств, в ее подготовке задействованы более 80 стран и международных институтов.
Местом проведения саммита правительство Швейцарии выбрало Женеву.
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