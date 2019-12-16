Кулеба и замгоссекретаря США обсудили дальнейшие шаги после нормандского саммита

Вице премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба и заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл обсудили дальнейшие шаги после встречи в нормандском формате, которая состоялась 9 декабря в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги после саммита в нормандском формате, а также "важность дальнейшего прогресса в повестке дня реформ для обеспечения успеха Украины".

Кроме того, заместитель госсекретаря Хейл отметил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях длительной российской агрессии.

Напомним, 10 декабря посольство США в Украине отметило важный прогресс после нормандской встречи в Париже. Американские дипломаты поздравили Украину с успешной встречей, которая возобновила участие глав государств в мирном процессе. При этом Соединенные Штаты призвали Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.