Кулеба о закрытом саммите НАТО: не понимаем, как можно не пригласить Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что на саммит НАТО не пригласили Украину . Он не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессии России.

По словам Кулебы, украинская сторона понимает желание государств-членов НАТО провести саммит в закрытом режиме, чтобы обсудить трансатлантическое единство, но не понимает, как можно было не пригласить Украину.

"Но если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса. Я имею в виду последние расследования в Чехии. Этого мы понять не можем, как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году",- подчеркнул министр.