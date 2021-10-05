Кулеба о закрытии миссии ОБСЕ на границе: сознательный шаг России для разрушения "Минска"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Стороны обсудили закрытие миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке госграницы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

Кулеба назвал решение России о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "сознательным шагом для разрушения минских договоренностей", поскольку четвертый пункт "Минска" предусматривает постоянный мониторинг государственной границы наблюдателями ОБСЕ.

"Министр убежден, что Россия помешала присутствия наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях оружие, боеприпасы и наемников, и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт", - отметили в МИД.

Глава украинского МИД выступил за возобновление мониторинга неконтролируемой части украинско-российской границы.