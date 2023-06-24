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Кулеба про заколот в Росії: світ повинен покласти край злу, який боявся знищити

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі військового заколоту в Росії, світу варто припинити боятись ескалації та покласти край російському злу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз. Час відмовитися від фальшивого нейтралітету і страху перед ескалацією; надати Україні всю необхідну зброю; забути про дружбу чи бізнес з Росією. Час покласти край злу, яке всі зневажали, але боялися знищити", - написав міністр.

Військовий бунт Пригожина

23 червня, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що російські військові завдали удару по тилових позиціях "вагнерівців", внаслідок чого загинуло багато його найманців.

Після цього він оголосив "похід" на Ростов-на-Дону для того, щоб "розібратися з беззаконням в армії" та покарати міністра оборони Сергія Шойгу, а також голова Генштабу Валерія Герасимова.

Після того, як "вагнерівці" отримали контроль над Ростовом й Воронежем, голова ПВК заявив, що найманці йтимуть далі - до Москви.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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