Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС накласти жорсткі санкції на російське виробництво ракет, аби військові РФ не могли завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

"Сьогодні я надіслав листа Жозепу Боррелю пропонуючи накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво та все, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні", - написав Кулеба.

За його словами, Росія має бути повністю позбавлена будь-якої можливості завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України