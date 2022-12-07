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Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії

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Україна, Середа 07 грудня 2022 21:53
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС накласти жорсткі санкції на російське виробництво ракет, аби військові РФ не могли завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

"Сьогодні я надіслав листа Жозепу Боррелю пропонуючи накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво та все, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні", - написав Кулеба.

За його словами, Росія має бути повністю позбавлена будь-якої можливості завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія оголосила сьогодні, 7 грудня, зміст дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Посли ЄС обговорять дев'ятий пакет санкцій проти Росії 7 грудня увечері. При цьому терміни його затвердження наразі невідомі.

Також раніше ми писали, що Великобританія анонсує новий пакет антиросійських санкцій уже в п'ятницю, 9 грудня. Обмеження запровадять проти фізичних та юридичних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація Дмитро Кулеба
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