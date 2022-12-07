Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ЕС наложить жесткие санкции на российское производство ракет, чтобы военные РФ не могли наносить удары по критической гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.