Кулеба закликав Австралію передати більше Bushmaster для ЗСУ

На Генасамблеї ООН в США українська делегація закликала Австралію надати більше бронеавтомобілів Bushmaster.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
"Зустрівся з міністром закордонних справ Пенні Вонг у Нью-Йорку, щоб подякувати їй за непохитну підтримку Австралії", - заявив Кулеба
Міністр заявив, що звернувся з проханням розглянути можливість надіслати Україні більше бронеавтомобілів Bushmaster.
Він підкреслив, що вони відіграють важливу роль у протидії російської агресії на полі бою.
Нагадаємо, що раніше Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.
Також, Австралія направила в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського.
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