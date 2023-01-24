Кулеба - Заходу: йти на поступки треба змушувати Росію, а не Україну

Партнери повинні змусити Росію, а не Україну, піти на поступки. Якщо вся міжнародна спільнота займе тверду позицію, то в Кремлі не залишиться варіантів, як припинити вбивства українців і почати предметний діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в колонці для Politico .

Міністр нагадав, що деякі з партнерів раніше намагалися тиснути на Україну, щоб вона була "конструктивною", тому що нам було важче сказати "ні".

"Попри всі вади Мінського процесу, Україна дотримувалася своїх зобов’язань. Разом із Францією та Німеччиною ми прагнули прозорого врегулювання та справедливого миру. Російський режим, у свою чергу, не виконав жодного пункту угод "Мінськ-1" і "Мінськ-2", - заявив Кулеба.

Як підкреслив глава МЗС, тепер коли Кремлю не вдалося досягти цілей своєї повномасштабної агресії, він намагається перехитрити Україну та міжнародне співтовариство.

"Останні заяви Росії натякають на бажання забезпечити нову "мінську угоду", нову пастку для світу. Але Росія насправді хоче паузи, а не миру...Сьогодні Путін зробив останню ставку, вирішивши продовжити геноцидну загарбницьку війну проти України будь-якою ціною. Це означає, що з ним більше нема про що говорити. Він зробив свій вибір і повинен бути переможений", - акцентував Кулеба.

Міністр зауважив, якщо все міжнародне співтовариство займе тверду, консолідовану позицію, то "у Росії не буде іншого виходу, як припинити вбивства українців і розпочати реальні предметні переговори".

"Крім того, я вважаю, що голосу Заходу недостатньо, щоб вирішити глобальну безпекову кризу, спровоковану війною Росії, і гарантувати довгостроковий міжнародний мир. Ми досягли переломного моменту, коли позиція держав Глобального Півдня може допомогти досягти цього результату", - написав Кулеба.

Він підсумував, що доля дипломатичного розв'язання війни залежить від активізації та використання своєї ваги та впливу країн Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

"Важливий кожен голос і кожна країна, тому що в статуті ООН немає "великих" і "малих" держав, впливових і невпливових, чемпіонів і аутсайдерів. Ті, хто щиро прагне миру, мають долучитися до консолідованих міжнародних зусиль із впровадження української "формули миру", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, як повідомили в Офісі президента, що після початку повномасштабної війни Україні надходили "рекомендації" піти на компроміси з окупантами.

Після чого в МЗС пояснили, що пропозиції щодо угоди з президентом РФ Володимиром Путіним, ігноруючи інтереси України, лише посилять проблему та не принесуть миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.