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Кулеба виступив за посилення співпраці ВМС країн НАТО та України в Чорному морі

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Субота 19 червня 2021 15:07
Кулеба виступив за посилення співпраці ВМС країн НАТО та України в Чорному морі Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску провели зустріч на полях Анталійського дипломатичного форуму. Дипломати обговорили можливість посилення співпраці країн НАТО та України в Чорному морі.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Так, Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України. Він також запропонував оцінити можливості посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю вранці, 18 червня, в Одеський порт зайшли два кораблі НАТО.

Крім того, нещодавно Військово-морські сили України та Королівства Великої Британії провели спільні навчання PASSEX в акваторії Чорного моря.

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НАТО Чорне море
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