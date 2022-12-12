Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні

Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. При цьому українська влада не очікує масового виїзду жителів у зв'язку зі складними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби німецькому виданню ARD .

Він наголосив, що масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами, особливо взимку.

При цьому Кулеба вважає, що навіть за повного блекауту українці не будуть масово виїжджати з країни. За його словами, с коріше буде віддік людей у сільську місцевість, де є можливість опалюватися дровами.

Міністр зазначив, що для того, аби пройти зиму Україні п отрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.

Нагадаємо, у Києві можуть злити воду з труб та перекрити опалення у разі російських обстрілів по інфраструктурі. При цьому відновити його буде складно аж до самої весни.

Детальніше про те, як буде функціонувати Київ у разі блекауту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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