Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
Полный блекаут в Украине является реалистичным сценарием. При этом украинские власти не ожидают массового выезда жителей в связи со сложными условиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы немецкому изданию ARD.
Он отметил, что массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами, особенно зимой.
При этом Кулеба считает, что даже при полном блекауте украинцы не будут массово уезжать из страны. По его словам, скорее будет отток людей в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами.
Министр отметил, что для того, чтобы пройти зиму Украине необходима невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.
Напомним, в Киеве могут слить воду из труб и перекрыть отопление в случае российских обстрелов по инфраструктуре. При этом восстановить его будет сложно до самой весны.
Детальнее о том, как будет функционировать Киев в случае блекаута - читайте в материале РБК-Украина.
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