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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: нам не назвали год, хотя мы спрашивали

Автор: Илона Свиридова

На полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская сторона интересовалась, когда Украина сможет стать участницей НАТО. Но не получила конкретный ответ о сроках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но совершенно четко подтвердили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО", - отметил Кулеба по итогам встреч в Брюсселе..

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО.

Накануне в России заявляли, вступление Украины в НАТО недопустимо для Москвы, и она не оставит такой шаг без ответа.

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НАТОУкраинаДмитрий Кулеба