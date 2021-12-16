Кулеба о вступлении Украины в НАТО: нам не назвали год, хотя мы спрашивали

На полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская сторона интересовалась, когда Украина сможет стать участницей НАТО. Но не получила конкретный ответ о сроках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но совершенно четко подтвердили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО", - отметил Кулеба по итогам встреч в Брюсселе..