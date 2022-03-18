UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о вступлении в ЕС: некоторые страны пытаются соскочить с этой истории, в частности Германия

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что до сих пор есть такие страны, которые пытаются "соскочить" с истории вступления Украины в Евросоюз. Из них, в частности, Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД в интервью УП.

"Сейчас следующий шаг - мы через Еврокомиссию отрабатываем один документ, он называется опросник, отвечаем на все вопросы, на основе которой они делают рекомендации Европейскому совету. И после этого Европейский совет принимает официальное решение", - сказал Кулеба.

Министр уточнил, что этот этап может пройти за чуть больше, чем две недели.

"Мы с вами еще не успеем и глазом мигнуть, как выйдем на этот уровень. Но потом будет момент истины. Это когда Европейский совет, а именно лидеры всех европейских стран, должны уже принять окончательное решение об открытии переговоров о вступлении. И скажу откровенно, все еще есть страны, которые будут пытаться соскочить с этой истории. Среди них Германия, называем вещи своими именами, это не является ни для кого секретом. Поэтому мы сейчас чрезвычайно сконцентрировано и сосредоточенно работаем именно с этими странами", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что работа по вступлению Украины в Евросоюз стартовала.

Отметим, недавно в Литве заявили, что Украина своей борьбой в войне против России как никто другой заслужила членство в Европейском союзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаДмитрий КулебаВойна России против Украины