Кулеба о вступлении в ЕС: некоторые страны пытаются соскочить с этой истории, в частности Германия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что до сих пор есть такие страны, которые пытаются "соскочить" с истории вступления Украины в Евросоюз. Из них, в частности, Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД в интервью УП.

"Сейчас следующий шаг - мы через Еврокомиссию отрабатываем один документ, он называется опросник, отвечаем на все вопросы, на основе которой они делают рекомендации Европейскому совету. И после этого Европейский совет принимает официальное решение", - сказал Кулеба.

Министр уточнил, что этот этап может пройти за чуть больше, чем две недели.

"Мы с вами еще не успеем и глазом мигнуть, как выйдем на этот уровень. Но потом будет момент истины. Это когда Европейский совет, а именно лидеры всех европейских стран, должны уже принять окончательное решение об открытии переговоров о вступлении. И скажу откровенно, все еще есть страны, которые будут пытаться соскочить с этой истории. Среди них Германия, называем вещи своими именами, это не является ни для кого секретом. Поэтому мы сейчас чрезвычайно сконцентрировано и сосредоточенно работаем именно с этими странами", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что работа по вступлению Украины в Евросоюз стартовала.

Отметим, недавно в Литве заявили, что Украина своей борьбой в войне против России как никто другой заслужила членство в Европейском союзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.