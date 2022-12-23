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Кулеба про вступ України в НАТО: Не слухайте тих, хто просторікує про неможливість

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Дмитро Левицький

Україна стає найсильнішою військовою потугою східного флангу НАТО і, здолавши російську агресію, стане учасником альянсу на докорінно інших умовах, ніж було в між 2008 та 2022 роками.

Про це на Конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Якщо, відверто, раніше ми конче потребували вступу в НАТО саме для того, щоб на нас не напала Росія. Тоді Москва залякала союзників і нам відмовили у захисті. Але нині ситуація докорінно інша. За вагомої підтримки тих самих союзників, але тепер це саме наша армія, яка б’є агресора. Здолавши російську загрозу не лише для себе, але і для євроатлантичного простору, ми станемо учасником колективної безпеки на докорінно інших умовах, ніж це могло статися між 2008 і 2022 роками", - сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що Україна буде вже "не бідною родичкою", яку сховали під крило п’ятої статті НАТО. Україна, за його словами, вже є міцною військовою потугою, яка фундаментально змінює військовий баланс у регіоні та виступає донором безпеки для НАТО.

"А сьогодні не слухайте тих, хто просторікує про неможливість членства України в НАТО. Ми це вже проходили. Якщо ми добре зробимо свою роботу, завтра вони ж співатимуть осанну євроатлантичній Україні", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон засумнівався у членстві України в НАТО, бо це, на його думку, не сподобається Росії.

Крім того, американські ЗМІ писали, що країни НАТО нібито уникають теми можливого членства України в Альянсі.

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НАТОДмитро Кулеба