ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 05 серпня 2021 21:48
Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба зараз перебуває з робочим візитом у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі, яку вів Держдеп США.

Очільники зовнішньополітичних відомств перед початком зустрічі вийшли до преси та виступили з короткими промовами. Зокрема, Блінкен ще раз запевнив Україну у підтримці з боку США.

Водночас глава українського МЗС заявив, що майбутній візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, підготовкою якого Кулеба зараз займається, виведе відносини між Україною та США на новий рівень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен Сполучені Штати Америки
NEWS
Крим, Донбас та паспортизація: головні заяви з інтерв'ю Зеленського
Крим, Донбас та паспортизація: головні заяви з інтерв'ю Зеленського
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні