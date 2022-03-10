Кулеба зустрівся з очільником МАГАТЕ в Анталії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергетики Рафаелем Гроссі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Twitter дипломата .

"Зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ в Анталії, щоб обговорити шляхи відновлення безпеки та захисту ядерних об'єктів в Україні в умовах вторгнення Росії", – написав очільник МЗС.

За його словами, Україна продовжує наполягати на негайному виведенню військ окупантів із Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. Лише такий крок РФ запобігне новій ядерній катастрофі в Європі.