Кулеба зустрівся з очільником МАГАТЕ в Анталії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергетики Рафаелем Гроссі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.
"Зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ в Анталії, щоб обговорити шляхи відновлення безпеки та захисту ядерних об'єктів в Україні в умовах вторгнення Росії", – написав очільник МЗС.
За його словами, Україна продовжує наполягати на негайному виведенню військ окупантів із Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. Лише такий крок РФ запобігне новій ядерній катастрофі в Європі.
Нагадаємо, що в Антальї завершилися перемовини міністрів закордонних справ України та Росії – Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.