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Кулеба зустрівся з очільником МАГАТЕ в Анталії

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Туреччина, Четвер 10 березня 2022 14:41
Кулеба зустрівся з очільником МАГАТЕ в Анталії Фото: Рафаель Гроссі та Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергетики Рафаелем Гроссі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.

"Зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ в Анталії, щоб обговорити шляхи відновлення безпеки та захисту ядерних об'єктів в Україні в умовах вторгнення Росії", – написав очільник МЗС.

За його словами, Україна продовжує наполягати на негайному виведенню військ окупантів із Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. Лише такий крок РФ запобігне новій ядерній катастрофі в Європі.

Нагадаємо, що в Антальї завершилися перемовини міністрів закордонних справ України та Росії – Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова.

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МАГАТЭ МЗС Дмитро Кулеба
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