Кулеба о встрече Байдена и Зеленского: это был очень откровенный разговор без реверансов

"Это был очень откровенный разговор без реверансов, и там, где у нас есть вопросы к Соединенным Штатам, мы эти вопросы очень четко задавали, и там, где есть вопросы у Соединенных Штатов, они их также очень четко задавали. И я этим очень доволен, что президенты поговорили откровенно, я бы даже сказал, без дипломатии, а как два лидера двух сильных стран", - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что президенты обсудили идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом.

Также Кулеба заявил о "предметном разговоре" президентов по "Северному потоку-2".