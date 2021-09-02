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Кулеба про зустріч Байдена і Зеленського: це була дуже відверта розмова без реверансів

Автор: Инна Собора

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели дуже відверту розмову. Американський лідер висловив підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в прямому ефірі в Facebook у четвер.

"Це була дуже відверта розмова без реверансів, і там, де у нас є питання до Сполучених Штатів, ми ці питання дуже чітко задавали, і там, де є питання у Сполучених Штатів, вони їх також дуже чітко задавали. І я цим дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, Я б навіть сказав, без дипломатії, а як два лідери двох сильних країн", - сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що президенти обговорили ідеї, які будуть рухати вперед українсько-американські відносини і зміцнювати безпеку України і безпеку Європи в цілому.

Також Кулеба заявив про" предметну розмову "президентів по"Північному потоку-2".

Про те, як пройшла перша зустріч Зеленського і Байдена - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден