Кулеба: впевнений, що країни НАТО подвоять зусилля щодо виробництва зброї для України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Однією з тем обговорень було збільшення виробництва зброї в країнах Альянсу для підтримки нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського міністра у Twitter .

"Сьогодні ми з Єнсом Столтенбергом обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні в галузі безпеки. Упевнений, що союзники по НАТО подвоять зусилля щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки України та поповнення своїх запасів", - написав голова МЗС України за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зеніток Gepard, які передали Україні.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Великобританія хоче розпочати виробляти зброю та транспортні засоби в Україні. Про це вже тривають переговори.

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