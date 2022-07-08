Кулеба впервые выступил перед странами Океании

В пятницу, 8 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Форуме тихоокеанских островов, в котором приняли участие 18 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Facebook .

"Это самый отдаленный от Украины географически регион мира. Нас разделяют два океана и десятки тысяч километров, но государства региона - наши друзья и стоят на нашей стороне в противодействии российской агрессии", - рассказал он.

По его словам, 14 из 18 государств Океании (Австралия, Вануати, Кирибати, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Новая Зеландия, Острова Кука, Ниуэ (самоуправление в ассоциации с Новой Зеландией), Палау, Папуа Новая Гвинея, Самоа, Тонга, Тувалу, Фиджи, Соломоновые Острова, Новая Каледония и Французская Полинезия) проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН 2 марта, осудившую российскую агрессию и приказавшую России прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.

Кулеба попросил членов-участниц и дальше продолжать поддержку Украины в ООН и голосовать за резолюции, связанные с Украиной, присоединиться к международным санкциям против России и ограничить морскую активность России в своих территориальных водах, предотвратить использование Россией их юрисдикций для спасения от санкций.

"Я также предостерег наших океанских друзей от угроз российской пропаганды и каких-либо совместных проектов с Россией", - добавил министр.