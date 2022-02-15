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Кулеба о возможности признания "ЛДНР" Россией: будет означать выход из минских соглашений

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании "ЛДНР", Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей", - сказал он.

Ранее Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два проекта постановления о признании так называемых" Донецкой и Луганской "народные республики". Их уже направили в Совет Думы.

Ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал инициативу, поскольку она может только усилить напряженность.

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Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба