Кулеба о возможности признания "ЛДНР" Россией: будет означать выход из минских соглашений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании "ЛДНР", Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей", - сказал он.

Ранее Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два проекта постановления о признании так называемых" Донецкой и Луганской "народные республики". Их уже направили в Совет Думы.