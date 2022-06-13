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Кулеба о войне: четкой целью Запада должна стать победа Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 июня 2022 20:09
Кулеба о войне: четкой целью Запада должна стать победа Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада должны продолжать поддержку Украины для ее победы в войне. Украинцы своей борьбой доказали, что полностью заслуживают помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Он отметил, что Украина показала свои умения и победила в важных битвах за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков.

"Представьте, что способна Украина с достаточным количеством оружия. Призываю партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что страны Запада начали терять интерес к войне в Украине спустя 3 месяца после начала боевых действий. Это проявляется в скорости поставок вооружения.

Также мы писали, что Украина может получить от Германии гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже около 22 июня.

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