Кулеба про війну: чіткою метою Заходу має стати перемога України

Країни Заходу мають продовжувати підтримку України для її перемоги у війні. Українці своєю боротьбою довели, що повністю заслуговують на допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.