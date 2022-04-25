Кулеба про військову допомогу: поки солдати РФ ступають на нашу землю, нічого не достатньо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поки російські солдати ступають на українську землю, то нічого не достатньо. Глава МЗС додав, що поки триває війна постачання озброєнь не повинні припинятися.

На запитання видання, чи достатньо далеко зайшли нові заяви представників західних країн, Кулеба сказав, що "поки російські солдати ступають на українську землю, нічого не достатньо".

За словами глави МЗС, Україна цінує все що було зроблено для країни в умовах війни, включаючи США. Для когось, зазначив він, це зроблене стало революційним, але цього недостатньо для перемоги над Росією.

"Це не тому, що українці жадібні, не тому, що ми хочемо скористатися можливістю і отримати стільки, скільки хочемо. Ні, це тому, що нам потрібно виграти цю війну", - уточнив він.