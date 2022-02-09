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Кулеба о визите Макрона в Украину: приехал с мыслями, а не предложениями

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Глава МИД подчеркнул, что обсуждались идеи французского лидера, а не конкретные предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять пределы допустимых компромиссов, чтобы вывести ситуацию из тупика. Вчера было обсуждение идей, но не предложений", - сказал Кулеба.

По его словам, во время переговоров с Макроном вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений не поднимался. Кулеба также прокомментировал фразу французского лидера о критичности ближайших дней: "Он как политик имеет свои чувства, но сейчас не нужно категорически привязывать ко дням, часам, месяцам, нужно поэтапно работать".

Глава МИД подчеркнул, что вчерашний разговор президента Украины Владимира Зеленского с Макроном был конкретным. Однако, по словам министра, в ходе переговоров никаких измен не произошло.

"Что меня поразило в Макроне, так это то, насколько глубоко он разобрался в нюансах работы ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.), и что нужно сделать, чтобы разблокировать работу в ней", - добавил Кулеба.

Напомним, 8 февраля Макрон прилетел в Украину с визитом после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где они обсудили ситуацию вокруг границ Украины и безопасность в Европе. Подробно о результатах переговоров - в материале РБК-Украина.

Отметим, в ходе визита французского лидера в Украину был подписан ряд соглашений в оборонной и экономической сферах.

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Дмитрий КулебаЭммануэль Макрон