Кулеба вирушить у турне країнами Африки: названі ключові цілі та дата

"Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема, останньої спроби анексії українських територій", - зазначають у МЗС.

За інформацією відомства, однією з цілей турне стануть: затвердження ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, зміцнення взаємодії у сфері освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи "Дія", та розширення українського експорту.

Також у ході візитів заплановано проведення кількох бізнес-форумів, у яких візьмуть участь українські та африканські компанії.

У МЗС наголошують, що турне стане підготовкою до створення масштабної конференції Україна-Африка.

При цьому у відомстві додають, що таке турне голови МЗС країнами Африки є першим в історії України.