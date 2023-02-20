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Кулеба відвідає Брюссель, Гаагу та Нью-Йорк, щоб посилити підтримку України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба продовжить своє міжнародне відрядження, яке перервав через візит президента США Джо Байдена до Києва. Він відвідає Брюссель, Гаагу та Нью-Йорк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС у Facebook.

За його словами, у Брюсселі відбудеться перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів оборонної промисловості.

У Гаазі Кулеба проведе переговори щодо зброї, вступу України до ЄС і візьме участь у заходах з нагоди річниці повномасштабного вторгнення.

У Нью-Йорку міністр буде присутній на Генасамблеї ООН, Раді Безпеки, а також проведе низку зустрічей, щоб посилити підтримку України та формулу миру.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Проте глава МЗС скасував раніше анонсовану поїздку до Брюсселя через візит американського президента Джо Байдена до Києва.

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