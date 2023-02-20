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Кулеба посетит Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк, чтобы усилить поддержку Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продолжит свою международную командировку, которую прервал из-за визита президента США Джо Байдена в Киев. Он посетит Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Facebook.

По его словам, в Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов оборонной промышленности.

В Гааге Кулеба проведет переговоры касательно оружия, вступления Украины в ЕС и примет участие в мероприятиях по случаю годовщины полномасштабного вторжения.

В Нью-Йорке Министр будет присутствовать на Генассамблее ООН, Совете Безопасности, а также проведет ряд встреч, чтобы усилить поддержку Украины и формулу мира.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в Мюнхенской конференции безопасности. Однако глава МИД отменил ранее анонсированную поездку в Брюссель из-за визита американского президента Джо Байдена в Киев.

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МИД УкраиныГаагаБрюссельНью-ЙоркДмитрий Кулеба