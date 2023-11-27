Кулеба відвідає Брюссель: деталі відрядження

За даними МЗС, 28 листопада у нього заплановано провести переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Також Кулеба виступить на відкритті в Європейському Парламенті конференції щодо відповідальності за російські злочини, відкриє VR-виставку "Living the war".

А 29 листопада він візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Дмитро Кулеба також проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу", - сказано у повідомленні.

Переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-членів на шляху до Європейського Союзу.

У цьому документі відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, наша країна виконала вже 90% усіх умов для цього.

При цьому для початку переговорів відповідну ініціативу мають підтримати усі лідери країн ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

Угорщина вже оголосила про те, що не підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

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