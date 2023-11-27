Кулеба посетит Брюссель: детали командировки

По данным МИД, 28 ноября у него запланировано провести переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Также Кулеба выступит на открытии в Европейском Парламенте конференции по ответственности за российские преступления, откроет VR-выставку "Living the war".

А 29 ноября он примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

"Дмитрий Кулеба также проведет в Брюсселе ряд двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с министрами иностранных дел государств-членов Альянса", - говорится в сообщении.

Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-членов по пути в Европейский Союз.

В этом документе ведомство рекомендовало начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляен, наша страна выполнила уже 90% всех условий для этого.

При этом для начала переговоров соответствующую инициативу должны поддержать все лидеры стран ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Венгрия уже объявила о том, что не поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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