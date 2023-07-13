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Кулеба відповів на критику політиків щодо рішень на саміті НАТО

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Київ, Четвер 13 липня 2023 18:52
Кулеба відповів на критику політиків щодо рішень на саміті НАТО Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький
Експерт: Дмитро Кулеба

Україна на саміті у Вільнюсі спільно з партнерами скоротила шлях до членства в НАТО. І, попри критику з боку деяких політиків, українська влада займається втіленням домовленостей, досягнутих на саміті.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У Вільнюсі Україна спільно з партнерами скоротила шлях до НАТО, скасувавши ПДЧ. Заснувала Раду Україна-НАТО, вперше сівши за стіл з союзниками не як партнер, а як майбутній член Альянсу. Домовилася про формування архітектури безпеки із топ-7 найсильніших країн світу", - сказав міністр.

Кулеба наголосив, що досягнуті на саміті у Вільнюсі домовленості щодо України у світі критикували лише Росія та Угорщина.

"В Україні (критикує - ред.) - Петро Порошенко. І поки лунає ця критика, ми займаємося реалізацією домовленостей президента Зеленського у Вільнюсі щодо постачання для ЗСУ нових партій необхідної зброї та техніки", - додав він.

Сьогодні, виступаючи у Верховній раді нардеп та екс-президент Петро Порошенко розкритикував рішення, ухвалені на саміті НАТО, наголосивши, що українська влада не зробила достатнього внеску.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, лідери країн НАТО у підсумковому ком'юніті скасували ПДЧ на шляху України до членства, а також пообіцяли запросити в Альянс, як тільки будуть виконані "умови" та завершиться війна. Більше - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, на полях саміту НАТО лідери країн G7 ухвалили спільну декларацію, де пообіцяли надати Україна гарантії безпеки до вступу в НАТО. До цієї декларації зможуть приєднатися будь-які інші країни.

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НАТО Петро Порошенко Дмитро Кулеба
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