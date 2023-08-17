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Кулеба про "відмову" від територій для вступу в НАТО: ніякої торгівлі не буде

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Київ, Четвер 17 серпня 2023 09:37
Кулеба про "відмову" від територій для вступу в НАТО: ніякої торгівлі не буде Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не буде відмовлятися від своїх територія для вступу в НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг має чітку позицію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він прокоментував заяву керівника апарату НАТО Стіана Єнссена про те, що нібито Україна може стати членом альянсу в обмін на території, які окупувала Росія.

Кулеба зазначив, що Столтенберг та Єнссен - це різні люди, а позиція генерального секретаря НАТО залишається незмінною.

"Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, я підтримую з ним дуже тісні стосунки та запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України, - жодної торгівлі українськими територіями бути не може", - сказав міністр.

Глава МЗС також наголосив, що українське керівництво працює, аби наша країна якнайшвидше приєдналася до НАТО, а не обговорює ймовірні опції.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше голова апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна нібито може приєднатися до НАТО, відмовившись від окупованих Росією територій. Пізніше Єнссен заявив, що його слова були помилкою.

Таку заяву чиновника НАТО різко розкритикували в Україні. Зокрема, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

При цьому у Білому домі запевнили, що в НАТО не обговорюють вступ України в обмін на території.

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НАТО МЗС України Дмитро Кулеба
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