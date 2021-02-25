Кулеба не видит влияния России на венгерскую политику в отношении Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит российского влияния на политику Венгрии в отношении Киева. Он считает, что Будапешт способен сам определять свою внешнюю политику.

Об этом говорится в интервью Кулебы изданию "HVG", текст которого опубликовало украинское посольство на странице в Facebook .

Как пояснил министр, Венгрия поддерживает антироссийские санкции ЕС за агрессию против Украины, а также Будапешт поддержал предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Мы знаем, что между Москвой и Будапештом установились особые отношения, но я не вижу признаков того, что Россия влияет на венгерские решение относительно Украины. Если мы посмотрим, например, на санкции ЕС, мы видим, что Венгрия также поддерживает эти решения. Когда же в прошлом году НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями, Венгрия это поддержала", - сказал он.

По словам Кулебы, украинская сторона исходит из того, что Венгрия это гордая страна, которая "способна самостоятельно определить свои национальные интересы и строить двусторонние отношения" без влияния со стороны других стран.