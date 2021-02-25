UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба не видит влияния России на венгерскую политику в отношении Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит российского влияния на политику Венгрии в отношении Киева. Он считает, что Будапешт способен сам определять свою внешнюю политику.

Об этом говорится в интервью Кулебы изданию "HVG", текст которого опубликовало украинское посольство на странице в Facebook.

Как пояснил министр, Венгрия поддерживает антироссийские санкции ЕС за агрессию против Украины, а также Будапешт поддержал предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Мы знаем, что между Москвой и Будапештом установились особые отношения, но я не вижу признаков того, что Россия влияет на венгерские решение относительно Украины. Если мы посмотрим, например, на санкции ЕС, мы видим, что Венгрия также поддерживает эти решения. Когда же в прошлом году НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями, Венгрия это поддержала", - сказал он.

По словам Кулебы, украинская сторона исходит из того, что Венгрия это гордая страна, которая "способна самостоятельно определить свои национальные интересы и строить двусторонние отношения" без влияния со стороны других стран.

Напомним, вчера в Киеве должно было состояться первое заседание Межведомственной комиссии Украины и Венгрии по вопросам образования. Страны планировали обсудить проблему вокруг закона об образовании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВенгрияУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссийская Федерация
Читайте также
Кулеба едет во Францию обсудить нормандский формат
У Байдена назвали Россию ослабевающей страной, ждут результаты разведки
Прогноз погоды