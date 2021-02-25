Кулеба не бачить впливу Росії на угорську політику щодо України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить російського впливу на політику Угорщини щодо Києва. Він вважає, що Будапешт здатен сам визначати свою зовнішню політику.

Про це йдеться в інтерв'ю Кулеби виданню "HVG", текст якого опублікувало українське посольство на сторінці у Facebook .

Як пояснив міністр, Угорщина підтримує антиросійські санкції ЄС за агресію проти України, а також Будапешт підтримав надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Ми знаємо, що між Москвою та Будапештом встановилися особливі стосунки, але я не бачу ознак того, що Росія впливає на угорські рішення щодо України. Якщо ми подивимося, наприклад, на санкції ЄС, ми бачимо, що Угорщина також схвалює ці рішення. Коли ж минулого року НАТО надав Україні статус партнера з розширеними можливостями, Угорщина це підтримала", - сказав він.

За словами Кулеби, українська сторона виходить з того, що Угорщина це горда країна, яка "здатна самостійно визначити свої національні інтереси та будувати двосторонні відносини" без впливу з боку інших країн.