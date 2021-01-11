Кулеба про успіхи в переговорах по Донбасу: вони одночасно є, і їх немає

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив успішність переговорного процесу по Донбасу в 2020 році. За його словами, успіх одночасно є і його немає.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Прогрес на донбаському треку нагадує мені парадокс кота Шредінгера. Він одночасно існує і одночасно відсутній", - заявив глава МЗС.

Міністр зазначив, що в 2020 році вдалося домогтися найтривалішого з початку російської агресії перемир'я, що мінімізувало кількість жертв.

"Ми важко йшли до цього результату. Безумовно, це досягнення, яке показує, що прогрес є. Також все, про що було домовлено на паризькому саміті лідерів "нормандської четвірки" - ред.) Україна виконала", - повідомив Кулеба.

При цьому він заявив, що Росія зробила все, щоб нічого не виконати зі свого боку.

"Наприклад, ми відкрили КПВВ в Щасті і Золотом, щоб полегшити життя людей на прифронтовій території, а російська сторона, зі свого боку, не зробила нічого, і просто заговорює тему. Ми визначили чергові ділянки для взаємного розведення сил і засобів, а вони їх не погоджують. В цьому плані ситуація рухається за низхідною", - додав Кулеба.

Глава українського МЗС зазначив, що такий перелом у переговорах з РФ намітився з вересня, після того, після настання на Донбасі перемир'я.

"Ми стали фіксувати, що переговори в Тристоронньої контактній групі йдуть все складніше, все важче розмовляти радникам в нормандському форматі. Безуспішними були мої спроби і німецького колеги провести ще один раунд переговорів на рівні міністрів закордонних справ. Тому з одного боку прогрес у Донбасу є, а з іншого - його немає", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Росія може вивести свої війська з Донбасу з двох причин.

Також РБК-Україна писало, що віце-прем'єр Олексій Рєзніков заявив, що введення миротворців на Донбас - один з варіантів реалізації мінських домовленостей.