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Кулеба упрекнул Израиль в приеме платежей от российской системы "Мир"

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Понедельник 07 марта 2022 19:57
Кулеба упрекнул Израиль в приеме платежей от российской системы "Мир" Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на прием в Израиле платежных карт через российскую систему "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.

Кулеба назвал такие действия израильских властей "аморальными". Кроме того, он констатировал серьезный удар по двусторонним отношениям государств.

"Пока мир вводит санкции против России за ее варварские зверства в Украине, некоторые предпочитают зарабатывать деньги, пропитанные украинской кровью. Вот EL AL принимает платежи с помощью российской банковской системы "Мир", созданной для уклонения от санкций", – написал министр.

Напомним, что аудитор Deloitte последним из "большой четверки" компаний объявил о прекращении работы в России.

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