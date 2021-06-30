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Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа

Новина українською →
Среда 30 июня 2021 15:15
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа Фото: Кулеба отреагировал на сегодняшнюю реплику Путина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Украинцы и россияне являются двумя разными народами. И они могли бы жить в духе добрососедства, если бы президент РФ Владимир Путин не развязал войну и не оккупировал часть Украины.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба.

Сегодня, 30 июня во время "прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и россияне - "это вообще один народ".

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Дмитрий Кулеба
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Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
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