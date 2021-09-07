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Кулеба: Украина предложила США создать зону свободной торговли

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина хочет создать зону свободной торговли с Соединенными Штатами Америки. Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, об этом шла речь во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

По словам Кулебы, украинская сторона уже давно обсуждает с США, Британией и Канадой безвизовый режим, но во время визита в Вашингтон была высказана новая инициатива.

"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону", - заявил министр.

Зона свободной торговли - это такое соглашение, для участников которого отменяются таможенные сборы и налоги. В большинстве случаев условия зоны свободной торговли распространяются на все товары, кроме продуктов сельского хозяйства.

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МИД УкраиныУкраинаСоединенные Штаты АмерикиЗСТДмитрий Кулеба