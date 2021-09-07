Кулеба: Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

Україна хоче створити зону вільної торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, про це йшлося під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу " Свобода слова на ICTV ".

За словами Кулеби, українська сторона вже давно обговорює з США, Британією та Канадою безвізовий режим, але під час візиту до Вашингтону була висловлена нова ініціатива.

"У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям - це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, бо ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі розуміємо, якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону", - заявив міністр.

Зона вільної торгівлі - це така угода, для учасників якої скасовуються митні збори і податки. У більшості випадків умови зони вільної торгівлі поширюються на всі товари, крім продуктів сільського господарства.