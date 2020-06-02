ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кулеба: Україна в Німеччині надасть докази ескалації РФ ситуації на Донбасі

Новини » Політика     02.06.2020 - 00:59
Кулеба: Україна в Німеччині надасть докази ескалації РФ ситуації на Донбасі
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Переговори заплановані на 2 червня

Під час перемовин в Берліні обговорюватимуть безпекову ситуацію на Донбасі. Українська делегація надасть докази про ескалацію Російською Федерацією ситуації на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, про безпекову ситуацію на перемовинах розповість міністр оборони України.

"Ми хочемо поінформувати наших партнерів не лише про політичну складову, а насамперед про безпекову складову ситуації на сході України. Ми всі маємо достатньо доказів того, до якої ескалації вдається РФ та її представники в окупованих районах Донецької та Луганської областей. І з перших рук, завдяки участі Міноборони в нашій делегації вони завтра зможуть отримати точну та достовірну інформацію", - заявив Кулеба.

За словами міністра, Україна тісно співпрацює з партнерами.

"Завжди дуже відкрито з ними спілкуємося, тому, власне, навмисно до складу делегації включені ключові переговорники від України для того, щоб ми по всьому спектру питань могли пройтися з Німеччиною в цій справі. Наші партнери відкриті до будь-яких конструктивних ідей. Ми будемо обговорювати насамперед не те, що може статися врешті з мінськими угодами, якщо РФ все таки не буде конструктивно до них підходити. А будемо обговорювати, як мотивувати РФ зайняти конструктивнішу позицію", - додав він

Раніше повідомлялося, що українська делегація 2 червня з робочим візитом приїде до Німеччини.

Нагадаємо, у середині травня на зустріч з Донбасу в Берлін прибув головний парламентер з російської сторони Дмитро Козак, який за підсумками заявив, що нормандський формат отримає новий імпульс.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ДонбасДмитро Кулеба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся