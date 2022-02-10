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Кулеба об угрозе безопасности в Европе: настало время не готовить ответы, а задать вопрос самой России 

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что суждение РФ о якобы "внутреннем конфликте в Украине" является абсурдом и манипуляцией. Он подчеркнул необходимость задавать Москве болезненные вопросы, а не ждать подготовки ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время его совместного брифинга с главой ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

"Единственное государство ОБСЕ которое совершает преступление агрессии это Россия. Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд и манипулирование и искажение реальности", - сказал Кулеба.

Он отметил, настало время "не готовить ответы на манипулирование России", а задать на самой РФ вопрос.

"Как вы планируете обеспечивать безопасность не нанося вреда другим странам? Мы должны задавать болезненные вопросы РФ и требовать ответа от нее", - подчеркнул министр.

Напомним, министр иностранных дел недавно заявил, что своими действиями власти РФ пытаются взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне".

Добавим недавно глава МИД Украины оценил угрозу нового вторжения России в Украину, заявив, что ситуация у границ страны не изменилась.

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