Кулеба об угрозе безопасности в Европе: настало время не готовить ответы, а задать вопрос самой России 

"Единственное государство ОБСЕ которое совершает преступление агрессии это Россия. Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд и манипулирование и искажение реальности", - сказал Кулеба.

Он отметил, настало время "не готовить ответы на манипулирование России", а задать на самой РФ вопрос.

"Как вы планируете обеспечивать безопасность не нанося вреда другим странам? Мы должны задавать болезненные вопросы РФ и требовать ответа от нее", - подчеркнул министр.