Кулеба про загрозу безпеки в Європі: настав час не готувати відповіді, а поставити запитання самій Росії 

"Єдина держава ОБСЄ яка вчиняє злочин агресії це Росія. Москва продовжує стверджувати, що менш як 3% України воюють проти решти країни. Це абсурд і маніпулювання і спотворення реальності", - сказав Кулеба.

Він зазначив, настав час "не готувати відповіді на маніпулювання Росії", а поставити на самій РФ запитання.

"Як ви плануєте забезпечувати безпеку не завдаючи шкоди іншим країнам? Ми повинні ставити болючі запитання РФ і вимагати відповіді від неї", - підкреслив міністр.