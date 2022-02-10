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Кулеба про загрозу безпеки в Європі: настав час не готувати відповіді, а поставити запитання самій Росії 

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що судження РФ про "внутрішній конфлікт в Україні" є абсурдом та маніпуляцією. Він наголосив на необхідності ставити Москві болючі питання, а не чекати підготовки відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу під час його спільного брифінгу з головою ОБСЄ, міністра закордонних справ Польщі Збіґнєва Рау.

"Єдина держава ОБСЄ яка вчиняє злочин агресії це Росія. Москва продовжує стверджувати, що менш як 3% України воюють проти решти країни. Це абсурд і маніпулювання і спотворення реальності", - сказав Кулеба.

Він зазначив, настав час "не готувати відповіді на маніпулювання Росії", а поставити на самій РФ запитання.

"Як ви плануєте забезпечувати безпеку не завдаючи шкоди іншим країнам? Ми повинні ставити болючі запитання РФ і вимагати відповіді від неї", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ нещодавно заявив, що своїми діями влада РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні".

Додамо нещодавно голова МЗС України оцінив загрозу нового вторгнення Росії в Україну, заявивши, що ситуація біля кордонів країни не змінилась.

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