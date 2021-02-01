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Кулеба об участии США в "Нормандии": для этого нужно согласие всех сторон

Автор: Инна Собора

Полноценное участие США в нормандском формате возможно лишь при согласии всех сторон. Однако Россия на такой шаг не соглашается.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он напомнил, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, в попытках урегулировать конфликт на Донбассе, и в вопросе оккупации Крыма.

"Думаю, что США будут еще более активны на этом треке, но в каком формате - это вопрос переговоров. Что касается полноценного участия США в нормандском формате, то надо помнить, что есть человек, который точно не будет от такого участия счастливым - это президент РФ. А формат не расширяется по желанию отдельных участников, он может быть изменен только консенсусом", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что российская сторона расценивает идею привлечение США к работе в нормандском формате по урегулированию на Донбассе как попытку Украины отойти от минских соглашений.

РБК-Украина писало, что за расширение нормандского формата выступает Украина. В частности, Киев надеется, что новый президент США Джо Байден сможет усилить переговоры.

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Новости Украины Дмитрий КулебаНормандский формат