Кулеба про участь США в "Нормандії": для цього треба згода всіх сторін

Повноцінна участь США у нормандському форматі можлива лише за згодою всіх сторін. Однак Росія на такий крок не погоджується.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він нагадав, що з 2014 року США брали активну участь у підтримці України проти російської агресії, у спробах урегулювати конфлікт і на Донбасі, і в питанні окупації Криму.

"Я передбачаю, що США будуть ще активніші на цьому треку, але у якому форматі - це питання переговорів. Що стосується повноцінної участі США у нормандському форматі, то треба пам'ятати, що є людина, яка точне не буде від такої участі щасливою - це президент РФ. А формат не розширюється за бажанням окремих учасників, він може бути змінений лише консенсусом", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що російська сторона розцінює ідею залучення США до роботи в нормандському форматі по врегулюванню на Донбасі як спробу України відійти від мінських угод.

РБК-Україна писало, що за розширення нормандського формату виступає Україна. Зокрема, Київ сподівається, що новий президент США Джо Байден зможе підсилити переговори.