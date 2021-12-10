Кулеба о требовании Путина об Украине и НАТО: это дилемма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что требование президента РФ Владимира Путина предоставить ему гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО является дилеммой. Однако, по его словам, российский лидер выиграет в любом из возможных сценариев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs.
"Требования Путина предоставить ему гарантии по поводу нерасширения НАТО - это дилемма. Если Запад уступит, Россия, безусловно, будет счастлива получить новое право вето относительно внешней политики Украины и процесса принятия решений в НАТО. Если же Запад отбросит эти требования, Путин также будет удовлетворен, потому что это поможет ему создать свежую идеологическую основу для нового вторжения в Украину", - заявил он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО.
Кроме того, президент США Джо Байден на переговорах с ним отверг требование о гарантиях невступления Украины в альянс. Отметим, в самом НАТО заявляют, что Россия не имеет права голоса в вопросе членства Киева.