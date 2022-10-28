Кулеба про терміни завершення війни: перемога вимагатиме часу

"Українці мають бути готові до того, що перемога вимагатиме часу. Скільки це займе? Тижні, півроку чи рік - це вже інше питання, але перемога неодмінно буде. Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і встановлюватимемо дедлайни - ми до весни воюємо або до наступної зими воюємо, а потім не можемо - це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху", - наголосив він.

Він додав, що на початку вторгнення критично необхдно було протриматися тиждень. Причому не лише не зазнати поразки у війні, а продемонструвати здатність до спротиву. Кулеба також наголосив, що сподівався на те, коли кількість загиблих росіян перевищить 10 000, то це загальмує Росію.

"У другому критерії я помилився. Я не очікував, що (президент Росії, - ред.) настільки зневажає життя своїх співгромадян. Але в першому виявився правий, і саме за тиждень… почалися докорінні зміни щодо інших країн до нашого спротиву", - відзначив міністр.