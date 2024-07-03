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Кулеба та новий голова МЗС Нідерландів обговорили пришвидшення постачання Patriot в Україну

Середа 03 липня 2024 22:50
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Кулеба та новий голова МЗС Нідерландів обговорили пришвидшення постачання Patriot в Україну Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новопризначеним очільником МЗС Нідерландів Каспаром Вельдкампом. Обговорили постачання Patriot в Україну.

Як повідомяє РБК-Україна, про це Кулеба написав у своєму Twitter.

Під час розмови Кулеба подякував своєму колезі за підтвердження того, що Нідерланди продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Україні. Зокрема, мова йшла про військову допомогу та санкції проти Росії.

"Я особливо наголосив на необхідності якнайшвидшої поставки в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot і висловив вдячність за незмінність нідерландського лідерства у всіх відповідних сферах", - написав Кулеба.

Patriot для України

Нагадаємо, що одну з систем Patriot Україна отримає від Нідерландів.

Нещодавно стало відомо, що Україна за допомогою США, можливо, готує чергову угоду щодо посилення протиповітряної оборони. Обговорюється ідея постачання ізраїльських систем Patriot.

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